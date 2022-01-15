اليوم السابع
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حياة كريمة توفر سكنا متكاملا لأسرتين احترق منزلاهما بأسوان.. صور

السبت، 15 يناير 2022 12:56 م
حياة كريمة توفر سكنا متكاملا لأسرتين احترق منزلاهما بأسوان.. صور أفراد حياة كريمة خلال تجهيز السكن
كتب محمد تهامى زكى

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كعادة مؤسسة حياة كريمة، التى لم تدخر جهدًا أو وقتا من أجل توفير الحياة اللائقة للمصريين، والتى دائما ما ترفع مبدأ يد تساعد ويد تبنى، وفرت المبادرة سكن بديل ومكتمل من جميع الأجهزة والمفروشات، لأسرتين فى قرية الجنينة والشباك التابعة لمركز نصر النوبة فى محافظة أسوان، بعد أن أتلف الحريق كل محتويات الشقتين.

وعبر صفحة "حياة كريمة" على موقع "فيس بوك"، قالت المبادرة، "فى 12 يناير بمحافظة أسوان، جالنا خبر من قرية الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة، باندلاع حريق بمنزلين، الحريق أتلف كل محتويات المنزلين من أجهزة كهربائية ومفروشات وغيرها، ومكانشى فى ملجأ أو مبيت تانى للأسرتين بالذات أن أحدهم كان شخص من ذوى الهمم".

وأضافت: "انتقلت مؤسسة حياة كريمة لمعاينة الوضع على الطبيعة، وأول حاجة عملناها هو توفير دعم سريع للأسرتين من بطاطين ومواد غذائية لحين توفير شقق سكنية بديلة، وبالفعل تواصلنا مع الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، اللى ما اتأخرتش ووجهت المختصين بتوفير السكن البديل".

واختتمت: "الحمد لله نقلنا الأسرتين باحتياجاتهم بسيارتين وتم تسليمهم الشقتين وتم تجهيزهم بكافة الأجهزة الكهربائية والمفروشات بمنطقة عمارات العلاقى بمدينة أسوان".

حياة كريمة

أثاث الشقة الجديدة للأسرتين
أثاث الشقة الجديدة للأسرتين
 
أثاث كامل للشقتين
أثاث كامل للشقتين
 
آثار الحريق على المنزل
آثار الحريق على المنزل
 
آثار ودمار الحريق
آثار ودمار الحريق
 
أطفال إحدى الأسرتين بعد فرش الشقة
أطفال إحدى الأسرتين بعد فرش الشقة
 
أفراد إحدى الأسرتين مع ممثل حياة كريمة
أفراد إحدى الأسرتين مع ممثل حياة كريمة
 
أفراد حياة كريمة تشاعد الأسرة
أفراد حياة كريمة تشاعد الأسرة
 
أفراد حياة كريمة خلال فرش الشقة
أفراد حياة كريمة خلال فرش الشقة
 
أفراد حياة كريمة
أفراد حياة كريمة
 
الأسرة تعاين شقتها بعد اكتمال فرشها
الأسرة تعاين شقتها بعد اكتمال فرشها
 
المفروشات التى وفرتها حياة كريمة للأسرتين
المفروشات التى وفرتها حياة كريمة للأسرتين
 
تجهيزات فرش الشقة
تجهيزات فرش الشقة
 
توفير الأجهزة الكهربائية للأسر المنكوبة
توفير الأجهزة الكهربائية للأسر المنكوبة
 
حديث أفراد حياة كريمة مع أفراد الأسرتين
حديث أفراد حياة كريمة مع أفراد الأسرتين
 
حياة كريمة تساعد فى انتقال الأسرة المنكوبة للسكن الجديد
حياة كريمة تساعد فى انتقال الأسرة المنكوبة للسكن الجديد
 
حياة كريمة تعاين المنزل المحروق
حياة كريمة تعاين المنزل المحروق
 
 
خلال نقل ما تبقى لأفراد الأسرة المنكوبة
خلال نقل ما تبقى لأفراد الأسرة المنكوبة
 
عناصر حياة كريمة فى المنزل المحروق
عناصر حياة كريمة فى المنزل المحروق
 
فرحة الأسرة بعد استلام السكن الجديد مع أفراد حياة كريمة
فرحة الأسرة بعد استلام السكن الجديد مع أفراد حياة كريمة
 
مسؤولو حياة كريمة مع طفل الأسرة المنكوبة
مسؤولو حياة كريمة مع طفل الأسرة المنكوبة
 
معاينة أثاث الشقة
معاينة أثاث الشقة
 
معاينة المسكن بعد الحريق
معاينة المسكن بعد الحريق
 
نقل مفروشات الشقة
نقل مفروشات الشقة
 
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حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

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مركز نصر النوبة

اسوان

محافظة اسوان

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