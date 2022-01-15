حياة كريمة بالأقصر.. دعم وتدريب 70 باحثا وباحثة بقرى إسنا وأرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدم رجال مركز ومدينة إسنا، دعما كبيرا لـ70 باحثا وباحثة فى المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم داخل المدينة خلال الأيام المقبلة وضمن زيارة الدكتور عثمان عوض عثمان مدير العمليات الميدانية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الإجتماعي، تدريب الباحثين على استمارة الحصر الميداني بالقرى المستهدفة.

وفى هذا الصدد تمت مناقشة وتدريب أكثر من 70 باحثا وباحثة بمشروعات حياة كريمة فى مركزي إسنا وأرمنت، حول كيفية طرح الأسئلة على المواطنين داخل القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية، وطريقة عمل استمارة الحصر، ومناقشة النقاط التي تقف أمامهم والصعوبات التي تواجههم أثناء عمليات الحصر، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم،

ويقول أحمد ثابت درويش منسق محافظة الأقصر لحياة كريمة، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الريف المصري تستهدف 34 قرية داخل محافظة الأقصر، منها 27 قرية تضم 171 كفر وعزبة ونجع بإجمالى 467 ألف مواطن بمركز ومدينة إسنا، وهي قرى "الحلة ويتبعها زرنيخ والكلابية، وقرية الدير ويتبعها الحميدات والهنادي، وقرية الشغب ويتبعها الدبابية والمعلا، وقرية كيمان المطاعنه ويتبعها طفنيس والغريرة، وقريةأصفون يتبعها المطاعنه، وتوماس 3، وقرية توماس وعافيه ويتبعها القرية 1 و القرية 2 والواسطي، وقرية النمسا ويتبعها القراياوالمساويه، وقرية كومير ويتبعها العضايمة وجزيرة راجح وترعة ناصر، وقرية النجوع بحري ويتبعها النجوع قبلي".

ويضيف أحمد ثابت درويش منسق محافظة الأقصر لحياة كريمة، لـ"اليوم السابع"، أنه تستهدف مبادرة حيا كريمة، 7 قرى من مركز أرمنت ضمن المبادرة وهي:"قرية المحاميد بحري ويتبعها المحاميد قبلي والديمقراط، وقرية الرزيقات بحري ويتبعها الرزيقات قلبي ، وقرية السلام وقرية الرياينة"، وهذه القري توابعها حوالي 87 عزبة وكفر ونجع.



أحمد ثابت درويش منسق محافظة الأقصر لحياة كريمة خلال التدريب



الباحثون بمشروعات حياة كريمة خلال التدريب



الباحثون فى حياة كريمة خلال التدريب



دعم وتدريب لـ70 باحث وباحثة ضمن مشروعات حياة كريمة