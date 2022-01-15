تعليم البحر الأحمر: التشديد على الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، تفقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر الامتحانات التي انطلقت اليوم بعدد من المدارس المختلفة بالمحافظة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعى بين صفوف الطلاب والقائمين على العملية الامتحانات حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

وبدأت جولة وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم بمدرسة أسماء بنت أبي بكر الإبتدائية يعقبها مدرسة بلال بن رباح للتعليم الأساسي يرافقه أشرف فرج الله مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن الجولة هدفها متابعة العملية الإمتحانية بشتي جوانبها مطمئناً علي توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الإمتحانات بصورة طيبة دون أي شكاوي أو صعوبات تعكر صفو سير العملية الامتحانية، مشددا علي الالتزام بالتعليمات الواردة من الوزارة في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب كما تابع وكيل الوزارة حجرة الكنترول بالمدارس مشدداً على ضرورة الإهتمام بالتصحيح ومراعاة أبنائنا الطلاب هدفنا الأول فهم أمانة في أعناقنا جميعاً.

يذكر أن طلاب الصف الرابع والخامس الإبتدائي يؤدون اليوم الامتحانات في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، كما يؤدي طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي مادتي اللغة العربية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.