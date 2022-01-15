وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، صعد زعيم العمال الضغط على جونسون الذي يكافح لإنقاذ منصبه وسط دعوات متزايدة من السياسيين في حزبه، أيضًا باستقالته على خلفية سلسلة من المزاعم بشأن انتهاك القيود المرتبطة بفيروس كورونا في "داونينج ستريت".



وفي خطاب أمام مؤتمر جمعية فابيان، اتهم ستارمر المحافظين بأنهم أضروا بهيئة الخدمات الصحية NHS لأنهم "منشغلون للغاية بالدفاع عن خرقه للقواعد"، وذلك "بدلاً من التركيز على تجاوز الجائحة وخفض قوائم الانتظار"، مشددًا على أن فترات انتظار المرضى على قوائم الانتظار "كانت الأقصر على الإطلاق" عندما ترك حزبه الحكومة قبل 12 عامًا.

ولم تكن المعارضة وحدها المطالبة بتنحي جونسون بالتنحي بسبب خرق القواعد بعد اعتذاره العلني للملكة أمس الجمعة ، عن الحفلات التي أُقيمت في مقره عشية جنازة زوجها الأمير فيليب وانتهكت قواعد الإغلاق، وفقًا للصحيفة.



وقال توبياس إلوود، رئيس اللجنة المختارة لشؤون الدفاع في مجلس العموم، في تصريحات اليوم، "نحن بحاجة إلى قيادة" ويجب على جونسون "القيادة أو التنحى".



كما كرر أندرو بريدجن، النائب عن شمال غرب ليسترشاير وحليف جونسون السابق، دعواته لرئيس الوزراء بالاستقالة من أجل صالح البلاد، وصرح في مقابلة تلفزيونية أن منصبه كرئيس للوزراء "لا يمكن الدفاع عنه".