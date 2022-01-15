الكهرباء: لا يوجد فاتورة تصدر بناءً على متوسط الاستهلاك

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا يوجد فاتورة استهلاك واحدة يتم إصدارها بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بناءًا على متوسط الاستهلاك خاصة بعد تطبيق برنامج القراءة الموحد لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الاستهلاك الأمثل للكهرباء وعدم إهدار الطاقة يجنب المشترك ارتفاع قيمة الفاتورة، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على توعية المواطنين بطرق الاستخدام الأمثل للطاقة وعدم إهدارها.

وتابع حمزة أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى عملية اصدار فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية جعلها تتمتع بأعلى معايير الدقة نتيجة تراجع العنصر البشرى والاعتماد على برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء والذى جعل الاعتماد على إصدار فواتير بناء على متوسط الاستهلاك ذهب بلا عودة.