اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن ماكينات التحصيل الإلكترونى بفواتير الكهرباء

الأحد، 09 يناير 2022 10:42 م
كل ما تريد معرفته عن ماكينات التحصيل الإلكترونى بفواتير الكهرباء عداد كهرباء مسبوق الدفع
كتبت رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع" لقراءه كل ما يريد معرفته عن خطة وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لإتاحة ماكينات التحصيل الاليكتروني لتحصيل فواتير الكهرباء بدلا من طباعة الفواتير من خلال توفير 7900 ماكينة تحصيل متنقلة ، وفيما يلي كل المعلومات عن المشروع:
 
- وقعت الشركة القابضة لكهرباء مصر و شركات التوزيع التابعة لها  بروتوكول تعاون مع كل من البنك الأهلى وبنك مصر وشركة فورى دهب للخدمات الإلكترونية لاتاحة أحدث وسائل الدفع الالكترونى وتوريد أحدث ماكينات السداد التى تعمل بنظام الاندرويد لتشغيلها بمراكز الخدمة.
 
- من المقرر أن تنفذ هذه الماكينات عمليات السداد لأى مستحقات مقابل الخدمات وكذلك بيد المحصلين القائمين على تحصيل فواتير الكهرباء لتحصيل الفواتير من المواطنين بشكل إلكترونى.
 
- يبلغ عدد هذه الماكينات  7900 ماكينة يتم توريدها على مراحل والبداية بتوريد 1200 ماكينة خلال النصف الأول من عام 2022 ومن ثم توريد باقى المعدات والاجهزة خلال النصف الثانى.
 
 - يوفر المشروع عدة مزايا منها تيسير الخدمة للمشتركين من خلال زيادة منافذ الدفع الإلكترونى وانتشارها وقربها من المشترك في جميع أنحاء الجمهورية، كما أنها تعمل على مدار الساعة دون التقيد بأوقات العمل الرسمية.
 
 - تيسيير التعامل بين شركات الكهرباء والمواطنين مما يكون له الآثر فى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وهو الهدف المنشود لوزارة الكهرباء.
 
 - سيتم من خلال هذا النظام ايضاً تطبيق مفهوم الشمول المالى الذي يهدف إلى إتاحة الخدمات المالية المناسبة لكافة الأفراد والمؤسسات من خلال القنوات الرسمية (البنوك، مكاتب البريد، الشركات المتخصصة... وغيرها ، بالإضافة إلى تحقيق اتجاهات الدولة ومن ضمنها توصيات المجلس الأعلى للمدفوعات لتفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى لفواتير الكهرباء وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع).
 
 - يعود هذا النظام على الدولة بزيادة النمو وضمان التحصيل في المواعيد المحددة وتقليل تداول النقود وتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

وزير الكهرباء

الشركة القابضة لكهرباء مصر

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