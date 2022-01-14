وفاة شخص بعد مشاجرة مع جيرانه فى خلافات بينهما بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لفظ شخص من قرية سماكين الشرق، التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، الحياة بعد دقائق من مشاجرة نشبت بينه وبين آخرين فى قريته، فيما صرحت نيابة الحسينية بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

وشيعَّ المئات من أهالى قرية سماكين الشرق، التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، جنازة المتوفى، الذى فارق الحياة بعد دقائق فصلت بين وفاته ومشاجرة كانت قد نشبت بينه وبين اثنين من أهل القرية من جيرانه فى بلدته.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، اخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بشأن ما تبلغ لـ مركز شرطة الحسينية بورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزي، بوصول المدعو عيداروس ال ع ، مُقيم فى قرية سماكين الشرق التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، فيما توصلت التحريات إلى نشوب مشاجرة بين المتوفى واثنين من أهالى القرية إثر خلافات بينهم، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الحسينية من ضبط أحد المتهمين الاثنين من الطرف الثانى فى المشاجرة مع المتوفى، وجارٍ ضبط المتهم الثاني، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وطلبات تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الآخر.