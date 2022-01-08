ميكانيكي يصيب عاطلا بجروح طعنية بسبب احتكاك دراجته به أثناء سيره مترجلا ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، مشاجرة بين عاطل وميكانيكى، بعد مشادة كلامية بينهما للاحتكاك الدراجة النارية الخاصة بالأول بالثاني حال سيره مترجلا بمنطقة محل سكنه، ما أسفر عن إصابة الأول بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر وآخر أسفل الإبط، فيما تم نقله لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى باستقبال شخص مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر وآخر أسفل الإبط وجرى حجزه للعلاج.

جرى إخطار اللواء محمد العناني مدير البحث الجنائي بالقليوبية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلا من "أ ع م"، 21 سنة، عاطل، مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر وآخر أسفل الإبط، و"إ ع ع"، 18 سنة، ميكانيكي، مصاب بجروح بفروة الرأس، مقيمان منطقة منشأة بنها دائرة المركز، لاحتكاك الدراجة النارية الخاصة بالأول بالثاني أثناء سيره مترجلا أمام محل سكنه، تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدى علي الأول بسلاح أبيض "مطواة"، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.