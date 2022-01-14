محافظ القليوبية: رفع 45 ألف طن تراكمات قمامة بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المسائية والصباحية والتي نفذت فجر يوم الجمعة واستكملت على مدار يوم الجمعة لإزالة تراكمات القمامة، بمنطقة الجبل الأصفر بمدينة الخانكة في محيط محطة معالجة الجبل الأصفر، حيث تم إزالة 5 آلاف طن باستخدام 14 سيارة و2 لودر من معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، والوحدة المحلية لمدينة الخانكة، وبذلك يصبح إجمالي ما تم رفعه حتى اليوم 45 ألف طن قمامة ورتش مبانى.

وقدم محافظ القليوبية، الشكر للمسئولين على الجهود المبذولة في رفع التراكمات الموجودة بالمنطقة، مؤكدا أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية مستمرة في إزالة جميع التراكمات الموجودة بالمنطقة، وفق خطة تم وضعها لرفع جميع المخلفات الموجودة، ولن يتم السماح لأي سيارة تلقي مخلفات مرة أخرى وسيتم اتخاذ أقصى العقبات فورا حيال أي سيارة يتم ضبطها.

ورافق المحافظ في الجولة، العميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، ومجدي نجاح رئيس مدينة قليوب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

جانب من الحملة



حملة رفع تراكمات القمامة والرتش بالخانكة



خلال رفع الرتش



سير العل بالحملة فى الجبل الاصفر



سير العمل بالحملة