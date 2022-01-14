رفع 40 ألف طن تراكمات قمامة ورتش بمنطقة أبو زعبل بالقليوبية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة لإزالة تراكمات القمامة والرتش بمنطقة الجبل الأصفر وشارع الأربعين، وذلك باستخدام 18 سيارة حمولة 20 طن و3 لودر كبير من معدات الوحدة المحلية لمدينة الخانكة والوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، لإزالة أكثر من 40 ألف طن قمامة منذ انطلاق الحملة، حيث تابع الحملة موجها بالعمل على مدار 24 ساعة لإزالة جميع التراكمات الموجودة خاصة بنطاق طريق محطة معالجة الجبل الأصفر.



كما أجرى المحافظ، جولة على مسارات خطوط الطرد الخاصة بالمحطة بشارع الأربعين وشارع المزرعة وشارع الرشاح، ووجه بإزالة التراكمات الموجودة لتوسعة الطريق أمام المواطنين والحفاظ على خطوط وأنفاق الصرف الصحي الخاصة بالمحطة في ذات الوقت.



وجدير بالذكر قيام محافظ القليوبية بالتنسيق مع المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب كاميرات مراقبة على أسوار المحطة بالجبل الأصفر والمداخل والمخارج الرئيسية في نطاق محطة الصرف، وذلك لضبط أي سيارة فى حالة إلقاء أى مخلفات في المنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مؤكدا أنه تم التنسيق مع مديرية امن القليوبية لتوفير نوبتجية أمن على مدار 24 ساعة لضبط المخالفين، وكذا تركيب كشافات إنارة قوية على طول سور المحطة لإنارة المنطقة ومنع أي سيارات مخالفة من التعدي بإلقاء أي مخلفات أو رتش أوقمامة بها.



كما تفقد المحافظ، مصرف القلج العمومي ووجه سيادته بالتنسيق مع مديرية الري لإزالة تراكمات القمامة من على جانبي المصرف لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.



كما أكد محافظ القليوبية، أن المحافظة مستمرة في إزالة جميع التراكمات الموجودة بالمنطقة وفق خطة تم وضعها لرفع جميع المخلفات الموجودة، ولن يتم السماح لأي سيارة تلقي مخلفات مرة أخرى وسيتم اتخاذ أقصى العقبات فورا حيال أي سيارة يتم ضبطها.



جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة.



تراكمات قمامة ورتش بمنطقة أبو زعبل بالخانكة



تراكمات قمامة ورتش بمنطقة أبو زعبل



جانب من الحدث



جانب من الحملة



جانب من عمليات الرفع



رفع المخلفات والرتش



رفع المخلفات



رفع تراكمات قمامة ورتش بمنطقة أبو زعبل بالخانكة



رفع قمامة ورتش بمنطقة أبو زعبل بالخانكة









