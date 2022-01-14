اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 11:13 م
أكرم القصاص
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زحام بالطريق الصحراوى بسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل بمنطقة مرغم فى الإسكندرية

الجمعة، 14 يناير 2022 09:40 م
زحام بالطريق الصحراوى بسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل بمنطقة مرغم فى الإسكندرية زحام بالطريق الصحراوى بسبب حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بمرغم في الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهد الطريق الصحراوى زحاما وتكدسا للسيارات بمنطقة مرغم فى الطريق المؤدى إلى القاهرة بسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل غرب الإسكندرية.

 

وقال شاهد عيان إنه تم الدفع بسيارات لإزالة آثار الحادث وفتح الطريق ومنع تعطيل الحركة المرورية .

 

وكان قد أرسل قارئ استغاثة بوجود تعطل فى الحركة المرورية بالإسكندرية لأكثر من 3 ساعات فى طريق مرغم بسبب النقل الثقيل، مطالبا بسرعة التدخل لحل الأزمة المرورية فى منطقة مرغم ووصله عبد القادر غرب الإسكندرية وتخصيص أماكن لسير النقل الثقيل لكثرة الحوادث فى هذا المكان .


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