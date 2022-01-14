إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة محملة بمواد غذائية على الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، انقلاب سيارة بمقطورة على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما نتج عنه إصابة قائد السيارة والتباع المرافق له، تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بإنقلاب سيارة نقل بمقطورة ومصابان بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز المنشأة، أنه أثناء سير سيارة نقل المنيا بمقطورة محملة بمواد غذائية " زيت وسمن " قيادة المدعو عبد الله ن ع م 25 سنة سائق ويقيم ديروط أسيوط قادمة من أسيوط إتجاه مخزن خاص دائرة المركز أختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدي لإنقلابها والحمولة بالمنطقة الجبلية المتاخمة للطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة ومصطفي أ ج ع ا 26 سنة تباع ويقيم بذات الناحية " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم " من مستقلي السيارة تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي ولم ينتج عن الحادث أي تعطيل بحركة المرور - تم التحفظ علي السيارة تحرر عن ذلك المحضر اللازم تم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.