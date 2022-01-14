حصاد الوزارات.. فحص 9 ملايين طالب بمبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
الكهرباء: برامج تسجيل قراءة العدادات تضمن للمواطن إصدار فاتورة بأعلى دقة
الصحة: فحص 9 ملايين و160 ألف طالب بمبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم
المديريات التعليمية: امتحان الثانوى العام الورقى موحد على مستوى كل إدارة
الأوقاف تشدد على الالتزام بوقت الخطبة وتحدد موضوعها عن "القيم المجتمعية"
انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى للفصل الدراسى الأول غدا
"ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها".. موضوع خطبة الجمعة المقبل
التعليم العالى: 5 مليارات جنيه تكلفة إنشاء فرع جامعة الملك سلمان بالطور
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة