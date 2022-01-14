وزير الزراعة يستقبل وفد المعاهد والجامعات النيجرية لبحث التعاون بالمجالات المختلفة

كتبت أسماء نصار

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وفد من المعاهد الزراعية والجامعات النيجرية والذى يزور مركز البحوث الزراعية حاليا للاطلاع على النهضة التى تشهدها مصر فى مجال البحث العلمى الزراعى.

وخلال الاجتماع رحب القصير بالوفد النيجرى وأكد أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء فى القارة الأفريقية .

استعرض وزير الزراعة الانجازات التى تشهدها مصر مؤخرا فى كافة المجالات الزراعية المختلفة، وقال إن القارة الأفريقية تمتلك ثروات طبيعية كثيرة يجب استغلالها لمصلحة شعوبها وأكد أن مصر على استعداد للتعاون مع نيجريا فى مجال بناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات وكذلك فى البحوث الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وأيضا الخدمات البيطرية والامصال واللقاحات والرى الحديث وتحسين السلالات وإنتاج التقاوى.

وأشار وزير الزراعة إلى امتلاك وزارة الزراعة لمجموعة من المعامل والمعاهد البحثية المعتمدة دوليا سوف يتم وضعها فى خدمة الأشقاء الأفارقة.

ومن ناحيته أكد رئيس الوفد النيجرى عن سعادتهم بزيارة مصر وعلى حفاوة الاستقبال وأشاد بمستوى تجهيز المعاهد والمعامل البحثية المصرية وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتى استكمالا للزيارة التى قام بها وفد وزارة الزراعة النيجرية سبتمبر الماضى لمصر وذلك تمهيدا لتوقيع اتفاق تعاون فى كافة المجالات الزراعية بين البلدين الشقيقين .

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أن الوفد النيجرى خلال زيارته لمصر التى استمرت لمدة أسبوع قام بزيارة معاهد صحة الحيوان ووقاية النباتات والهندسة الوراثية والمحاصيل الحقلية والمحاصيل السكرية والامصال واللقاحات البيطرية والانتاج الحيوانى ومركز تغير المناخ الزراعى كما قام الوفد بزيارة المركز الإقليمى للأغذية والاعلاف ومعمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية وكذلك معمل ابحاث الثروة السمكية والبرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر.