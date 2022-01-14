القوى العاملة: صرف 1.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد

كتبت آية دعبس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد باستكمال صرف منحة المولد النبوى الشريف لـ 1005 عامل غير منتظم من المسجلين لديها بواقع مليون و 502 ألفاً و 500 جنيه، فضلا عن منح لهذه الفئة بلغت 67 ألفاً و 357 جنيهاً لـ 58 عاملاً من المسجلين ، وتسليم شهادة أمان لـ 150 عاملا من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية .

ولفت وزير القوى العاملة ، إلى أن المديرية قامت بتعيين 150 شابا ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 144 من راغبى العمل، وتوفير 49 فرص عمل .

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت باستخراج 14 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، أما فى مجال علاقات العمل، فقد تلقت 30 شكوى عمالية ، تم إحالة 3 شكاوى للقضاء ، و27 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية - فى تقريرها للوزير عن ما تم انجازه خلال ديسمبر الماضي- إن المديرية قامت فى مجال تفتيش العمل ، بالتفتيش على 213 منشأة ، دورى وحملات ، وأسفر عن تحرير 7 محاضر منشأة مخالفة ، وعقد 6 ندوات توعية للعاملين حضرها 61 عاملا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 99 منشأة ، وإعادة التفتيش على 85 منشأة ، أسفر عن تحرير 23 محضراً، والقيام بحملتى تفتيش ، وعمل 5 ندوات توعية ، و13 قياس ميدانية ، وبحث شكوتين .

أما فى مجال التدريب المهنى فقد قامت المديرية ، بالانتهاء من التدريب المهنى لـ 15 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني، والانتهاء من دورة تدريبية بجمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان (مركز الداخلة ) لـ 15 متدربة ، ودورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة وحدات الطاقة الشمسية لـ 15 متدرباً ، ومهنة المشغولات اليدوية بجمعية اللواء صبيح بمركز الفرافرة لـ 15 متدربة ، والانتهاء من دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة التليفون المحمول لـ 15 متدرباً ومتدربة بمركز التدريب بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة ، فضلاً عن بدء تنفيذ دورة على مهنة التفصيل والحياكة ، والتوصيلات الكهربائية لـ 18 متدرباً ومتدربة بقرية الجزائر ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتم متابعة 150 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.