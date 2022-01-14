اليوم السابع
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المتحدثة باسم منتدى شباب العالم: تكليفات الرئيس لنا دليل على استمرارية نجاح ما حققناه

الجمعة، 14 يناير 2022 12:11 ص
المتحدثة باسم منتدى شباب العالم: تكليفات الرئيس لنا دليل على استمرارية نجاح ما حققناه سارة بدر
ماجد تمراز

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قالت المهندسة سارة بدر، المتحدثة الرسمية باسم منتدى شباب العالم، إنها منبهرة بنجاح المنتدى، وأن الحفل الختامي كان مبهرا وبمثابة تكليل للمجهود الكبير الذي بذله فريق العمل على مدار الفترة الماضية.

وأضافت خلال لقاءه مع الإعلاميين محمد مصطفى شردي ولبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "تكليفات الرئيس لإدارة المنتدى استمرارية للنجاح الذي حققناه، خاصة وأن ثقة الرئيس بنا أننا سنكمل المسيرة ولدينا تكليفات أخرى، وثقة بالشباب المصري الذي خلق فكرة وتم تطبيقها على أرض الواقع".

وقالت: "شباب العالم التي جاءت لحضور المنتدى تساءلت، كيف دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من الشباب لإدارة مؤتمر بهذا الحجم؟ نحن إدارة منتدى، وفوجئنا أن التكليفات زادت علينا، ونحن سنشارك في تنظيم مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر، بالإضافة إلى التكليفات الأخرى كحاضنة رواد الأعمال والمنصة التفاعلية".

تابعت: "أرى أن هناك دمج للشباب في كل النواحي، لأن ما تم تكليفنا به ملفات حساسة وتحتاج أن تقوم به مؤسسات كبرى، وهو دليل على أن طاقتنا يمكن الاستفادة بها، وأنا أؤمن بذلك، وفخورة أننا تمكنا من الحصول على فرصتنا".


منتدى الشباب

منتدى شباب العالم

مؤتمر المناخ

المنصة التفاعلية

حاضنة رواد الاعمال

مشاركة

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