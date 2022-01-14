إصابة 5 أشخاص فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية متبول بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية متبول التابعة لمركز ومدينة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بإصابة 5 أشخاص في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، منهم 3 بحروق من الدرجة الأولى وهم حمدية السيد عبده، 35سنة، بحروق من الدرجة الأولى بالوجه واليدين، وعادل فكري عبد الهادي، 45 سنة بحرق من الدرجة الثانية بالوجه والرأس وجزء من الرقبة والكفين، وياسمين إسماعيل أمين، 16 سنة، بحروق من الدرجة الأولى بالوجه والكفين، أما محمد إسماعيل أمين، 20 سنة، أصيب بكدمات، والسعيد محمد عبد الله، 40 سنة، بكدمات.

وتم تقديم الإسعافات للرابع والخامس في مكان الحادث، تم نقل المصابين إلى مستشفي كفر الشيخ العام لعمل الإسعافات الأولية لهم.

وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية ومساعدة الأهالي، وتم إخطار التضامن الاجتماعي للمعاينة والمساعدة، وجرى إخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط واللجنة الهندسية بمجلس المدينة للمعاينة وعمل تقرير للعرض على اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجها بتقديم كافة الخدمات لهم.