انهيار جزء من منزل وتصدع آخر ونفوق مواش بانفجار أسطوانة بوتاجاز فى الدقهلية

أصيب شخص بحروق ونفقت جاموسة وبقرة صغيرة في محافظة الدقهلية اليوم، وتهدم منزل عشوائي، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية كوم النور مركز ميت غمر، عند قيام صاحب المنزل بتغيير الأسطوانة، فانفجرت به، وهو ما تسبب في حدوث تصدع بالمنزل وانهيار أحد جدرانه، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي قرية كوم النور دائرة المركز بوقوع انفجار لأسطوانة بوتاجاز داخل أحد المنازل بالقرية مما تسبب في انهيار أحد جدرانه ووجود مصاب.
انتقلت مباحث ميت غمر إلي مكان الواقعة، وتبين أن الانفجار وقع في منزل شخص يدعي جمال محمود محمد الشناوي، والذي أصيب في الحادث، وجري نقل إلى مستشفى دقادوس المركزي لتلقي العلاج اللازم بعد إصابته بحروق، وجري تقديم الإسعافات الطبية له وخرج من المستشفى.
وبالفحص تبين أن العقار مكون من 3 طوابق علي مساحة 120 مترا، ملك جمال محمود محمد الشناوي، وجري هدم جدار من المنزل، بالإضافة إلى منزل عشوائي باسم "أحمد م. .ا"،ونفوق جاموسة وعجلة صغيرة، وأن المنزل العشوائي على سطح الأرض.
ووجه عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر بإخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة العقار واتخاذ القرار اللازم بشأنه.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12703 إداري مركز ميت غمر لسنة 2021.
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