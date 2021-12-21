انهيار جزء من منزل وتصدع آخر ونفوق مواش بانفجار أسطوانة بوتاجاز فى الدقهلية

الدقهليه شريف الديب

أصيب شخص بحروق ونفقت جاموسة وبقرة صغيرة في محافظة الدقهلية اليوم، وتهدم منزل ‏عشوائي، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية كوم النور مركز ميت غمر، عند قيام ‏صاحب المنزل بتغيير الأسطوانة، فانفجرت به، وهو ما تسبب في حدوث تصدع بالمنزل وانهيار ‏أحد جدرانه، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة.‏

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي قرية كوم ‏النور دائرة المركز بوقوع انفجار لأسطوانة بوتاجاز داخل أحد المنازل بالقرية مما تسبب في ‏انهيار أحد جدرانه ووجود مصاب.‏



انتقلت مباحث ميت غمر إلي مكان الواقعة، وتبين أن الانفجار وقع في منزل شخص يدعي ‏جمال محمود محمد الشناوي، والذي أصيب في الحادث، وجري نقل إلى مستشفى دقادوس ‏المركزي لتلقي العلاج اللازم بعد إصابته بحروق، وجري تقديم الإسعافات الطبية له وخرج من ‏المستشفى.‏



وبالفحص تبين أن العقار مكون من 3 طوابق علي مساحة 120 مترا، ملك جمال محمود محمد ‏الشناوي، وجري هدم جدار من المنزل، بالإضافة إلى منزل عشوائي باسم "أحمد م. .ا"،ونفوق ‏جاموسة وعجلة صغيرة، وأن المنزل العشوائي على سطح الأرض.‏



ووجه عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر بإخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة ‏العقار واتخاذ القرار اللازم بشأنه.‏



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12703 إداري مركز ميت غمر لسنة 2021.‏