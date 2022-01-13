اليوم السابع
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رفع قضايا جديدة فى صربيا ضد الناتو من ضحايا تفجير اليورانيوم عام 1999

الخميس، 13 يناير 2022 02:48 م
رفع قضايا جديدة فى صربيا ضد الناتو من ضحايا تفجير اليورانيوم عام 1999 الناتو ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قال المحامى سرجان اليكسيتش، إنه سيتم فى المحكمة العليا فى بلجراد رفع قضيتين قضائيتين جديدتين ضد الناتو من ضحايا تفجير اليورانيوم المنضب عام 1999، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، تم رفع الدعوى الأولى فى 20 يناير 2021 من قبل شخص تضرر من قصف قوات الناتو لأراضي صربيا بذخيرة اليورانيوم المنضب عام 1999. والحديث يدور عن ضابط مصاب بالسرطان كان يخدم في الجيش اليوغوسلافي. وذكر المحامي أنه عمل على مدى سنوات لجمع الأدلة.

وأضاف المحامي: "وسنقوم في 20 يناير، برفع دعويين جديدتين إلى المحكمة في بلغراد من ضحيتين، ونأمل أن نرفع قضيتين أو ثلاثة كل شهر. نحتاج للوقت والمال لتغطية أجور خبير في المتفجرات والأسلحة، وسنقدم تقارير من الطب الشرعي. يجب أن نثبت في المحكمة أن السرطان ظهر لدى المدعي بسبب تفجير اليورانيوم المنضب".

وتابع المحامي: "لقد استخدم الناتو اليورانيوم المنضب في أراضي صربيا، على الرغم من أنه كان يستطيع استخدام أسلحة تقليدية فائقة القوة. لكنهم استخدموا أسلحة لها تأثير ضار طويل الأجل وستكون لها عواقب على السكان بالكامل لفترة طويلة جدا. هذه جريمة حرب ويجب على الحلف أن يعوض المواطنين الذين تضرروا في صربيا".

 


صربيا

الناتو

حلف الناتو

بلجراد

اليورانيوم المنضب

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