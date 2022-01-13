رئيس جامعة أسيوط يستجيب لطلاب حقوق فى احتساب مادة القانون الإدارى غياب بعذر

فريق المحافظات

وافق الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على الطالبات المقدمة له من عدد 74 طالب من طلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق، وذلك بشأن احتساب مادة القانون المدني الإداري غياب بعذر حفاظاً على حقهم فى الحصول على تقدير ،وذلك بعد عدم تمكنهم من دخول لجنة الامتحان أول أمس الثلاثاء 11 يناير 2022 وذلك بسبب عدم استخراجهم بطاقة جامعية سارية للعام الدراسي الحالى، معلنا كذلك عن سداد الرسوم الدراسية لهم جميعاً خصماً من صندوق التكافل الطلابى من أجل سرعة استخراج البطاقة الجامعية الجديدة وذلك حتى يتمكنوا من الانتظام فى أعمال الإمتحانات .



وأصدر رئيس الجامعة توجيهاته لكافة الكليات بضرورة تواجد الموظفين المختصين ومد فترات العمل وذلك من أجل مساعدة الطلاب ، في الإسراع بإجراءات استخراج البطاقات الدراسية سواء بالسداد الشخصى أو عن طريق التقدم لمكتب المساعدات الطلابية، حتى تتمكن الجامعة من السداد بدلاً عن الطلاب غير القادرين ، موجهاً كذلك دعوته إلى الطلاب غير المطعمين بسرعة التوجه إلى أقرب نقطة طبية داخل الجامعة للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذي يُعد شرطاً أساسياً لاستخراج البطاقة الجامعية .



وكشف رئيس الجامعة عن تلقيه اليوم تقرير من الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يوضح تولى الجامعة هذا العام الجامعى الحالى 2021 /2022 سداد المصروفات كلياً أو جزئياً لنحو 31 ألف و300 طالب وطالبة وذلك خصماً من صندوق التكافل الطلابي ، وهو ما بلغ قيمته حتى الآن أكثر من 4 مليون جنيه ونصف ، وأوضح الدكتور شحاتة غريب أنه جاء فى مقدمة المستفيدين من الدعم طلاب كلية الحقوق والتى بلغ عدد المستفيدين منها من دعم صندوق التكافل الطلابى نحو 5560 طالبة وطالبة بمبلغ مالى تجاوز أكثر من 700 ألف جنيه ، تلاها كلية الخدمة الاجتماعية حيث تم دعم نحو 5310 طالب وطالبة وتخصيص مبلغ تجاوز 410 ألف وذلك لدعم سداد مصروفات الطلاب ، وهو ذات الأمر فى كلية الآداب والتى انتفعت بنحو 689 ألف جنيه وذلك لدعم مصروفات نحو 5150 طالب وطالبة .





