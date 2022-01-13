اليوم السابع
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الكهرباء: انخفاض معدلات الشكاوى من الفواتير نتيجة تراجع تدخل العنصر البشرى

الخميس، 13 يناير 2022 06:00 ص
الكهرباء: انخفاض معدلات الشكاوى من الفواتير نتيجة تراجع تدخل العنصر البشرى الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة سواء فى عملية تسجيل قراءة عدادات الكهرباء أو المنظومة الخاصة بإصدار الفواتير ساهم بشكل كبير فى تراجع معدلات الشكاوى من الفواتير.

 

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه مع التطور التكنولوجى الذى شهده قطاع الكهرباء بشكل عام و شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بشكل خاص.

 

وقال حمزة إن هناك تنسيق تام مع شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لإصدار فاتورة معبرة عن استهلاك المواطن بأعلى معايير الدقة من خلال تطبيق برنامج القراءة الموحد، علاوة على المرور شهريا على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع من خلال كشافى شركة شعاع والذى كان له مردود جيد على اكتشاف عدد كبير من سرقات التيار الكهربائى وانتظام عمليات الشحن.

 


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الطاقة المتجددة

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فواتير استهلاك الكهرباء

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