21 صورة ترصد انهيار أسرة الطالبة مريم بعد قتلها على يد زوجها

الدقهلية - مرام محمد

رصد "اليوم السابع"، من قرية الجنينة التابعة لمركز نبروه فى محافظة الدقهلية، حالة من الحزن بين سيدات القرية وأسرة سيدة تخلص منها زوجها ذبحاً وألقى بنفسه من شرفة المنزل بعد مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة أدت للحادث الدموى.



وتوجهت أسرة الضحية من السيدات والفتيات والشباب والرجال أمام المقابر، وسط حالة من الصدمة والانهيار من الحزن والبكاء، وتجمع الكل حول والدة وأشقاء القتيلة أمام قبرها موجهين التهم لتجار السموم والمخدرات لكونهم السبب الأساسى فيما حدث لابنتهم، ودخلت الأم فى نوبة بكاء شديدة بعد دفن ابنتها.



وقالت إحدى جيران الضحية مريم إنها كانت محترمة ومؤدبة مع الجميع وكل الأخلاق الحميدة بها، حيث كانت فتاة مهذبة والجميع يحترمها وكانت صديقة الكل بأخلاقها الجيدة وصبورة على كل أحوالها وطباع زوجها، قائلة إنها لا تستحق ما حدث لها على يد زوجها.



وكان قد أنهى زوج حياة زوجته بناحية قرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، بعد مشاجرة بينهما داخل منزل الزوجية، حيث تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالى قرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروه، إلى مأمور المركز بقيام زوج بقتل زوجته.



وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة 21 سنة مقتولة، وتبين أنها طالبة جامعية فى الفرقة الرابعة، وبالفحص والتحرى تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليها وزوجها، حيث قام الأخير بقتلها بسكين داخل منزل الزوجية.



وبسؤال الجيران أكدوا سماعهم مشاجرة بين الزوج والزوجة وعقب ذلك ردد بأنه قتلها، على الفور تم إبلاغ النيابة العامة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى نبروة العام، وتم ضبط الزوج وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وجارٍ التحقيق فى الواقعة، وتحرير محضر، وعرضه على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.



ابناء القرية خلال تشييع الجثمان



احدي اقارب الضحية تطالب باعدام القاتل



أسرة الضحية يتحدثون لليوم السابع



اغماء-بين-اقارب-الضحية-بالدقهلية



اقارب الضحية ينهارون خلال تشييع جثمانها



الحزن بين أسرة الضحية بالدقهلية



الحزن بين أسرة الضحية فى الدقهلية



الحزن على وجوه اقارب الضحية بالقرية



الحزن على وجوه الجميع بالقرية



الحزن يخيم على سيدات القرية



بكاء وصراح اسرة الضحية



تجمع اسرة الضحية امام قبرها



تجمع سيدات الاسرة امام المسجد



تشييع جنازة سيدة الدقهلية بعد قتلها على يد زوجها



جانب من تشييع جثمان الضحية بقريتها



صراخ وانهيار الام والاقارب خلال الجنازة



صراخ وبكاء وانهيار أسرة الضحية قتلها زوجها



لحظة-تشييع-جثمان-القتيلة-بالدقهلية



لحظة تشييع جنازة سيدة الدقهلية بعد قتلها على يد زوجها



لحظة خروج جثمان الضحية