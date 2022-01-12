محافظ القليوبية يتابع سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها فى كفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة كفر شكر للمتابعة الميدانية ودفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات والمشكلات وذلك فى اطار خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق كورنيش كفر شكر بطول 1 كيلو متر، وتشمل أعمال التطوير على توسعة الطريق ليكون عرضه 14 متر وإنشاء رصيف للمشاه على جانبى الطريق، وإنشاء جزيرة وسطي، كما سيتم إنشاء كورنيش على النيل بطول 650 متر ليكون امتدادا للكورنيش الحالى وتكملة له، بالإضافة إلى عمل منظومة إنارة حديثة بطول الشارع وتبلغ تكلفة الأعمال بالطريق 6.5 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمدينة.

ومن جانبه، شدد المحافظ، بضرورة دفع الأعمال والإلتزام بالمواصفات القياسية فى أعمال الرصف والإلتزام بالجدول الزمنى والانتهاء من جميع الأعمال خلال ثلاثة أشهر.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد مستشفى كفر شكر المركزى للمتابعة الميدانية والإطمئنان على الخدمة الصحية وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها والتأكد من الانضباط الإدارى والتزام المترددين على المستشفى بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وبدأ المحافظ، جولته بالمستشفى بتفقد وحدة حضانات الأطفال المبتسرين، حيث تحتوى الوحدة على 18 حضانة وجارى توريد 10 حضانات أخرى، حيث شدد على سرعة توريدهم ليعمل قسم الحضانات بكامل طاقته، وخلال الجولة بالمستشفى تبين غياب المسئول عن دفتر الحضور والإنصراف بالمستشفى وجرى إحالته للتحقيق.

كما تفقد المحافظ، أيضا قسم الغسيل الكلوى والعناية المركزة واطمأن على المرضى وتحدث إليهم عن الخدمة المقدمة، موجها بحسن المعاملة والحرص على توافر الأدوية، والتأكيد التام على أعمال صيانة الماكينات والأجهزة، كما تفقد العيادات الخارجية لمتابعة سير العمل، حيث وجه بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات والزجاج والأسطح والتطهير والتعقيم المستمر وحسن معاملة واستقبال جموع المرضى، وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى كفر شكر المركزى تعد ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشروع القومى لإحلال وتجديد 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يوجد بمحافظة القليوبية خمسة مستشفيات تبلغ تكلفتها 1.1 مليار جنيه، والتى تشمل مستشفيات كفر شكر المركزى و قها المركزى والخانكة المركزى والقناطر الخيرية المركزى و طوخ المركزي.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة المنشأة الكبرى بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة، ودخولها الخدمة منتصف العام المقبل، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالى مركز كفر شكر، وشدد المحافظ على أهمية الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للإنتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة فى أقرب وقت.

وجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من 90%من إجمالى أعمال المحطة، وجارى أعمال تجديد الشبكات بمدينة كفر شكر بالكامل وبإنتهاء العمل بالمحطة سيتم الانتهاء من تغطية المحافظة بالكامل بالمحطات المرشحة حيث تم تسليم محطتى طوخ وكوم أشفين.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد أعمال تبطين وتأهيل ترعة جانبية كفر شكر بطول 14 كيلو متر حيث تم الانتهاء من تبطين 11 كيلو ومتبقى 3 كيلو فقط بنطاق محافظة القليوبية فى حدودها مع محافظة الدقهلية، حيث شدد بسرعة الانتهاء من الجزء المتبقى لتسليم المشروع بالكامل.

واختتم المحافظ، الجولة بتفقد مشروع الصرف الصحى لقرية كفر عامر ورضوان بتكلفة 17 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من 95 % من المشروع وجارى البدء فى تركيب الوصلات المنزلية للمواطنين ويشتمل المشروع على 3 كيلو شبكات انحدار و 2.5 كيلو خطوط طرد وسيتم الانتهاء من المشروع خلال الشهر المقبل.

ورافق المحافظ خلال جولته الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر، والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد سعد مدير مستشفى كفر شكر المركزي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ القليوبية يتابع سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها فى كفر شكر

محافظ القليوبية يتابع المشروعات الجارى تنفيذها بكفر شكر