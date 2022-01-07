محافظ القليوبية يتابع أعمال الرصف والنظافة بالشوارع ببنها وشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينتي بنها وشبرا الخيمة لمتابعة أعمال الرصف بشارع الأمل ببنها ومتابعة أعمال النظافة بالشوارع والمحاور الجديدة بشبرا الخيمة، ورافق المحافظ في الجولة كل من المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والعميد خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والدكتور مجدي البكري، وإيهاب مهدي نائبي رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد أعمال تطوير شارع الأمل حيث تم الإنتهاء من تغيير المرافق "كهرباء والمياه والغاز والتليفونات"، بتكلفة 3 ملايين جنيه وتم استبدال الكابلات الهوائية بكابلات كهربائية كما تم نقل كبائن الكهرباء، كما تم وضع طبقة السن وجاري أعمال رفع مطابق الصرف الصحي تركيب البلدورات بالجزيرة الوسطى تمهيدا لأعمال الرصف خلال أيام وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير شوارع مدينة بنها، والتى تشمل تطوير شوارع خط 12 وطريق خط 13 ومدخل بنها القبلي، وفريد ندا وطراد النيل، وكورنيش النيل وممشي نهر النيل، وكفر الجزار دملو وطريق قرية سندنهور وكلية تجارة وشارع النساج بكلية وشارع 10 بالفلل والمدرسة اليابانية والمكفوفين وخلف مجلس مدينة بنها وشرق الاستاد وطريق الرملة، بتكلفة بلغت 226 مليون جنيه.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد أعمال النظافة بشوارع حي غرب وشرق شبرا الخيمة، حيث تفقد المحافظ الطريق الدائري، وتفقد أعمال التوسعة التي تتم بالطريق، ووجه المحافظ نائبي الحي بمتابعة أعمال النظافة المستمرة وإزالة أي تراكمات والتنسيق مع الشركات المنفذة لتزليل العقبات والمشكلات، كما تفقد المحافظ أيضا محور الفريق العصار، وشدد علي اعمال النظافة.

كما تم ضبط 4 سيارات كارو تفرز القمامة بالشوارع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تفقد المحافظ محور وكورنيش ترعة الإسماعيلية، وتم ضبط 3 سيارات ملاكي بدون ترخيص يستخدمها أصحابها في بيع الملابس والأحذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل إدارة المرور.

وتأتي الجولة ضمن جهود المحافظة بالنهوض بمستوي النظافة بمدينة شبرا الخيمة تزامنا وتماشيا مع أعمال التطوير التي تم بها والتي من أهمها تطوير وتوسعة الطريق الدائري وإنشاء كورنيش ترعة الاسماعيلية وانشاء محور شركات البترول. وشدد المحافظ، علي ضرورة الاستمرار في رفع التراكمات أولا بأول سواء من الشوارع أو من المحطة الوسيطة وتفعيل وحدات المتابعة لرصد أي مخالفات وإلزام المواطنين بالاشتراك مع متعهدي جمع القمامة لمنع ظاهرة القاء القمامة بالشوارع وظاهرة النباشين.

كما شدد محافظ القليوبية، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.

وأكد المحافظ، علي حرص المحافظة علي استعادة الوجهه الحضاري لمدينة شبرا الخيمة من خلال تدعيم منظومة النظافة وتطوير الشوارع الرئيسية بها حيث جاري الآن تطوير شارع أحمد عرابي بإعتباره من أهم الشوارع الحيوية بحي شرق شبرا الخيمة مؤكدا انه بمجرد الانتهاء من تطويره ستحدث إنفراجه مرورية كبيره لربطه بالطريق الدائري من خلال مطالع ومنازل جاري انشائها ضمن أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري.