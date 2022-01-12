محاضرات وورش للأطفال للقراءة ونشر الوعى بقصور ومكتبات الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قصور الثقافة بمحافظة الأقصر على مدار الـ24 ساعة الماضية، استمرار تنظيم الفعاليات المتنوعة من محاضرات وورش عمل لدعم الأطفال والشباب والفتيات، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس.

وفى هذا الصدد، جرى تنظيم داخل مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "أهمية القراءة والإطلاع فى المكتبة لنشر الوعى الثقافي"، حيث أوضح أحمد زكى محمد كيفية القراءة والإطلاع وتوجيه الطفل والشباب إلى مكان المكتبة لمعرفتهم أقسام المعرفة ومحتويات المكتبة، كما قدم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "دور المكتبات فى نشر الوعى الثقافي"، وأوضح حسن عبد البارى أن المكتبات هى التى تنشر الوعى الثقافى ويستفيد الأطفال والشباب بالقراءة داخل المكتبات، إلى جانب محاضرة شرح استخدام الكمبيوتر "نظام التشغيل ويندوز 7" وأوضحت كريمة جمعة شرح نظام التشغيل ويندوز 7 وفتح وتشغيل الجهاز والتعرف على سطح المكتب والأيقونات، وعلى نظام التشغيل المستخدم على الجهاز واسم الجهاز وفتح الملف open وإنشاء مجلد جديد new folder وتغيير أسماء الملفات والمجلدات renam وإغلاق الجهاز shutdown restore.

فيما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "مثلث العرض المسرحي"، وأوضح المخرج المسرحى محمود النجار أحمد مقدمة عن النص المسرحى ودور المخرج والممثل، إلى جانب تقديم عرض مسرح عرائس للمخرج المسرحى كريم الشاورى والفنانة سومة غريب وأغنية "جدو علي"، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة فنية بعنوان "كيفية تصميم ماكيت" للفنانة الشيماء محمد مرجان، بالإضافة إلى ورشة فنية بعنوان "رسم على الوجة" تنفيذ نرمين سمير وهبة محمد، ونظم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الأمراض التى تصيب جهاز المناعة"، وتحدث عمرو عبد الصبور عن الهرمونات والعلاج الهرمونى وفوائد العلاج الهرمونى ومخاطره، بينما أعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض إنشاد ديني للمنشد محمود بهيج وألقى قصيدة "الصلاة على بدر التمام"، بجانب ذلك أقام قصر ثقافة حسن فتحى أمسية شعرية للشاعرة سلوى جودة ألقت قصيدة بعنوان "على اسم مصر" للشاعر صلاح جاهين، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى دورى ثقافى فى المعلومات العامة أدارته أسماء محمد.



محاضرات وورش للأطفال حول القراءة ونشر الوعى الثقافى (1)



محاضرات وورش للأطفال حول القراءة ونشر الوعى الثقافى (2)



محاضرات وورش للأطفال حول القراءة ونشر الوعى الثقافى (3)



محاضرات وورش للأطفال حول القراءة ونشر الوعى الثقافى (4)