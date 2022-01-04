قصر الثقافة ينظم ورشة فنون تشكيلية بمعبد الأقصر بعنوان "من هنا بدأت الحياة".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم قصر ثقافة الأقصر التابع لفرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد إدريس، فعاليات ورشة فنون تشكيلية بمعبد الأقصر بعنوان "من هنا بدأت الحياة"، وذلك لطلبة المدرسة الفنية بنات، حيث بدأ اليوم بشرح وتعريف من الدكتور محمد إمام الباحث الأثرى بمعبد الأقصر، تخللها شرحا لأهم مناطقه وتاريخه.

وعقب ذلك عقدت الفنانات التشكيليات، ولاء محمود، مروة محمد عبد الرحيم، نفيسة عبد الرحيم محمود، الشيماء محمد مرجان، ميرا هاني، هبة محمد وهبي، صفاء حسن قرشي، رنا محمد حسن، سيمنار تشكيلى للطالبات لإستلهام التفاصيل الفنية من الحضارة المصرية القديمة، لذا كان عنوان الورشة.

ومن جانبه قال محمد إدريس رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، أن هذه الورشة واحدة ضمن سلسلة ورش فنية تنفذها فنانات قصر ثقافة الأقصر فى مدارس المحافظة، وذلك لتدعيم المواهب الفنية وصقلها، ففى هذه المرحلة نعتمد على طاقات الشباب، بهدف خلق رؤى إبداعية جديدة تتوافق مع المتطلبات الفنية العصرية.

وفى نفس السياق أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى الصعيد برئاسة محمد إدريس، فعاليات مسرح المواجهة والتجوال بقرى ومراكز محافظة الأقصر ضمن المبادرة الرئيسية "حياة كريمة " للوصول للمناطق الأكثر إحتياجا، أوبريت "الليلة الكبيرة" على مسرح قصر ثقافة حوض الرمال وقصر حاجر العديسات، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

ويقول محمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، إن أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، كلمات صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوى، عرائس ناجى شاكر، ديكور مصطفى كامل، إخراج صلاح السقا، منفذ ديكور عمر الشاذلى، شئون فنية محمد حسنى، صوت إيمان مصطفى، إضاءه إبراهيم فتح الله، ميكانيست صلاح البحيرى، عصام قطب، ميكانيزم سيد زيدان، تحريك عماد أنور، ياسر أحمد، هشام طلعت، سيد رستم، عيد مسعد، هانى عزالدين، محمد لبيب، محمد سلام، والأوبريت صورة غنائية تصور الحالة الشعبية لليلة المولد فى التراث المصرى وتصور فقرات البلياتشو وشجيع السيما والذكر والتحطيب والبائعين والألعاب الشعبية وينتهى الأوبريت بأذان الفجر.



الطالبات فى الورشة داخل معبد الأقصر



تدريب الطالبات بورشة الفنون التشكيلية



جانب من مشاركة الطلبة بورشة الفنون التشكيلية



قصر الثقافة ينظم ورشة فنون تشكيلية بمعبد الأقصر