رئيس جامعة بني سويف يوقع اتفاقية تعاون مع الاتحاد المصرى للريشة الطائرة

بنى سويف هانى فتحى

وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، محمد كمال محمد نائب رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، اليوم، اتفاقية تعاون تستهدف إقامة مشروع مشاركة مجتمعية ونشر لعبة الريشة الطائرة بين طلاب الجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمود رجائي وكيل كلية التربية الرياضية، والكابتن هشام عباس حسن المدير التنفيذي انتصار محمد عبد الباقي رئيس مجلس إدارة فرع بني سويف.



وأوضح الدكتور منصور، أن الاتفاق يستهدف تطوير رياضة الريشة الطائرة داخل الجامعة وخاصة لذوي الهمم، من خلال عقد دورات تدريبية للمدربين والطلاب لتأهيلهم للعمل كمدربين للعبة تماشياً مع البرامج التي وضعها الاتحاد للتدريب، فضلا عن مشاركة الطرفان في دعم الرياضة المصرية في إطار التعاون بين المؤسسات المتنوعة لتدريب وتأهيل طلاب الجامعة.



وأكد، أن الجامعة سوف تعمل على توفير الصالات الخاصة بالريشة الطائرة، بالإضافة إلي ضم اللعبة ضمن أنشطة الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، فضلاُ عن إدخال اللعبة ضمن مقررات كلية التربية الرياضية.