اليوم السابع
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رئيس جامعة بنى سويف يتابع سير العمل بمقر توقيع العاملين

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:02 ص
رئيس جامعة بنى سويف يتابع سير العمل بمقر توقيع العاملين رئيس جامعة بنى سويف يتابع سير العمل
بنى سويف هانى فتحى

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تابع الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، صباح اليوم، سير العمل بمقر توقيع العاملين بالجامعة للحضور والانصراف ببصمة الوجه، ضمن جولاته التفقدية للاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، ورافقة خلال الجولة محمد سليم أمين عام الجامعة.

 

ودار حوار بين رئيس الجامعة وعدد من العاملين خلال جولته، مؤكداً لهم أن الجامعة قامت بتوفير عدد من أجهزة البصمة في أماكن متفرقة داخل الجامعة، منعاً للتزاحم أثناء توقيع الحضور الانصراف، ومشدداً عليهم بضرورة ارتداء الكمامات الواقية أثناء فترة تواجدهم بمقار عملهم في الجامعة، حرصاً على سلامتهم من فيروس كورونا، وضرورة الحصول على اللقاح بعد أن قامت الدولة بتوفيره للجميع حرصاً على سلامتهم.

 

وأشار الدكتور منصور حسن، إلى أن جولاته التفقدية على كافة المنشآت داخل الجامعة هدفها متابعة سير العمل ورصد أى سلبيات وإيجاد الحلول لها وتذليل كافة العقبات، كما شملت جولة رئيس الجامعة داخل الحرم الجامعي الاطمئنان على تفادي السلبيات التى تم رصدها خلال جوله الأسبوع الماضي.


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