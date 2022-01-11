رئيس جامعة بنى سويف يتفقد المدينة الجامعية

بنى سويف هانى فتحى

قام الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، مساء اليوم، بزيارة مفاجئة، للمدن الجامعية بنين للاطمئنان على أبنائه الطلاب ومدي توافر عناصر الراحة والأمان.

وخلال جولته وجه رئيس الجامعة، بضرورة اختيار الطلاب لممثل عنهم ينقل له جميع المشكلات التي تواجههم حتى يتم حلها علي الفور، كما استمع إليهم لمعرفة مدي رضاهم عن الخدمة و المعاملة التى يتلقوها، وتابع تواجد جميع مشرفي المدن، و تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وحصول جميع الطلاب علي اللقاح وتعقيم الغرف وصالات الطعام والأنشطة، وارتداء الكمامات واستخدام قياس الحرارة عند الدخول من البوابات وتوافر سيارة إسعاف مجهزة لحالات الطوارئ.

وحرص رئيس الجامعة على الاطمئنان علي أداء الطلاب مع بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول ومدى وجود أي عقبات تواجهه باعتبارهم أمانة في الجامعة التى تعد بمثابة بيتهم الثاني.