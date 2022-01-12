السجن المشدد 6 سنوات لطالب بتهمة الاتجار فى المخدرات بقنا

صابر سعيد

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارين سامي عبد الجواد وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن المشدد 6 سنوات لطالب بتهمة حيازة حشيش بقصد الاتجار.



تعود أحداث الواقعة إلي عام 2021 عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقبض علي "أيمن.ال"، 23 عاما، طالب، بتهمة حيازة حشيش ومواد مخدرة بقصد الإتجار في صورة الجملة ونصف الجملة.



تم إحالة القضية إلي محكمة جنايات قنا، والتي تحمل رقم 10651 لسنة 2021 والتي قضت بالسجن المشدد 6 سنوات للطالب بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.