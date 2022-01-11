إحالة أوراق 8 أشخاص لفضيلة المفتى لجلبهم مواد مخدرة عبر ميناء بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أحالت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد عادل الفقي، وعضوية كل من المستشار أشرف محمد الجميل، والمستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر أحمد علم الدين، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، 8 أشخاص بينهم 6 سوريين الجنسية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعي فيما نسب للمتهمين من اتهامات بجلب جواهر مخدرة "الحشيش - الفنيتلين" داخل حاويتين قادمتين من ميناء اللاذقية بدولة سوريا إلى ميناء شرق بورسعيد.

وتعود القضية رقم 1676 لسنة 2019 جنايات الميناء والمقيدة برقم 1119 جنايات كلي بورسعيد إلى يوم 11 يونيو 2019 باتهام 8 أشخاص بينهم 6 سوريين بتشكيل عصابة غرضها جلب جواهر مخدرة "الحشيش - الفنيتلين"، بأن جهز المتهمان الأول والثاني المقيمان بدولة سوريا المواد المخدرة ووضعوها داخل حاويتين مشمولهما فواكه وأخفوها داخل مخازن سرية أعدوها لهذا الغرض، وشحنها من ميناء اللاذقية بدولة سوريا بتمويل من المتهمان الثالث والرابع، ليتسلمها المتهمان السابع والثامن عقب وصولها إلى ميناء شرق بورسعيد ليقوما بإنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عنها وتسهيل خروجها من الموانئ المصرية، بينما يتولى المتهمان الخامس والسادس تخزينها بمخازن سرية بغرض الاتجار بها.

وأحال المستشار بكر أحمد بكر، المحامي العام لنيابة بورسعيد الكلية المتهمين بعد الاطلاع على الأوراق وما جرى فيها من تحقيقات إلى محكمة الجنايات، التي أحالت أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية.