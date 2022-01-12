أعراض أوميكرون على الحلق والجهاز التنفسي العلوي

كتبت إيناس البنا

متغير كورونا أوميكرون أحد أكثر السلالات القابلة للانتقال والانتشار، حيث يحتوي على بعض التغييرات في الخصائص الجديدة مقارنة بمتغير دلتا.

أوميكرون يؤثر على الجهاز التنفسي العلوي



ذكرت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأخير أن متغير أوميكرون يسبب أعراضًا خفيفة لأنه يصيب عادة الجهاز التنفسي العلوي الذي يشمل الحلق والأنف والشعب الهوائية وغيرها، وبالتالي فإن الأعراض في الغالب هي سيلان الأنف واحتقان والتهاب الحلق.

ونقل عن مدير الحوادث بمنظمة الصحة العالمية عبدي محمود : "نشهد المزيد من الدراسات التي تشير إلى أن أوميكرون يصيب الجزء العلوي من الجسم، على عكس السلالات الأخرى التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بالتهاب رئوي حاد".

فمتغير دلتا الذي تسبب في ظهور الموجة الثانية من كوفيد19 في الهند ، يلحق أضرارًا مباشرة بالرئتين ، وبالتالي فإن الأعراض المصاحبة لهذه السلالة هي في الغالب الالتهاب الرئوي الحاد ، وعدوى الرئتين ، ومشاكل التنفس ، وانخفاض مستويات الأكسجين، ولذلك عند ظهور الأعراض تسبب دلتا أمراضًا أقل خطورة من متغير أوميكرون .

أعراض الجهاز التنفسي العلوي في الأفراد المصابين بأوميكرون



وفقا لتقرير موقع " healthsite"، يسبب متغيرأوميكرون Omicron أعراضًا خفيفة ، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنه إتلاف أي عضو في الجسم، فيمكن أن يتسبب أوميكرون أيضًا في تلف الجهاز التنفسي وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى بعض الأعراض التي يجب أخذها في الاعتبار، ومنها:

سيلان الأنف

إلتهاب الحلق

حكة الحلق

إحتقان بالأنف

سعال جاف

صداع الراس

آلام أسفل الظهر

وجع عضلي

حركة فضفاضة

التقيؤ

التعب الشديد

العطس

تغير في لون الجلد حول الشفاه والأظافر

على الرغم من سهولة التحكم في أعراض أوميكرون Omicron ، إلا أن الخبراء يحذرون من أنه لا ينبغي لأحد أن يأخذ هذا الأمر باستخفاف، ولا ينبغي لنا بالتأكيد أن نتعامل مع أوميكرون، حيث نشهد بالفعل ارتفاعًا في حالات دخول المستشفى، والأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل صحية أساسية مثل مرض السكري غير المنضبط أو ارتفاع ضغط الدم أو التهاب الشعب الهوائية أو الربو ، هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس وتجربة الأعراض الحادة لهذا البديل.

بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لمرض كوفيد19



حمى

فقدان حاسة الشم والتذوق

إسهال

دوخة

مشاكل الجلد

صعوبة في التنفس

ألم صدر