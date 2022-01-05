اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يناير 2022 04:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

8 محطات تلخص الجدول الزمنى لأعراض متغير أوميكرون.. إنفوجراف

الأربعاء، 05 يناير 2022 03:00 م
8 محطات تلخص الجدول الزمنى لأعراض متغير أوميكرون.. إنفوجراف أعراض الإصابة بأوميكرون
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد الخبراء في جميع أنحاء العالم عدة علامات تحذيرية من أوميكرون ومن المرجح أن تظهر تلك الأعراض في المراحل المبكرة من المرض، وذلك بحسب بيانات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا.
 
فى هذا الإنفوجراف نتعرف على الجدول الزمنى لأعراض متغير أوميكرون وفقاً لموقع دايلي إكسبريس.
 
a4e51e1b-4658-47c6-8e32-c79c13046d77
 
 
1. حكة الحلق
2. آلام أسفل الظهر
3. سيلان الأنف / احتقان
4. صداع الرأس
5. تعب وإعياء
6. العطس
7. تعرق ليلى
8. آلام الجسم
 
- تظهر هذه الأعراض مبكرا بعد يومين من التعرض لشخص لديه متغير أوميكرون
- يمكن أن تظهر الأعراض حتى بعد 14 يومًا

 


علامات تحذيرية

أوميكرون

أعراض الاصابه باوميكرون

كورونا

حكة الحلق

الام اسفل الظهر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة