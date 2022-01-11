وكيل تعليم دمياط يناقش الاستعدادات لامتحانات الصف الرابع الابتدائى

دمياط معتز الشربينى

عقد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا مع مديرى الإدارات التعليمية وموجهى عموم المواد، بحضور صالح القصيفى مدير عام التعليم العام، وذلك لاستعراض ‏الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات الصف الرابع الابتدائي، بنظامها الجديد، والمقرر إجراؤها ابتداء من يوم الأحد المقبل ‏15 يناير وحتى 20 يناير الجاري.

وأكد "وكيل الوزارة" أن الامتحان على مستوى الإدارات التعليمية وسيتم فى موعد موحد على مستوى المحافظة، مضيفا أنه تم تسليم أسئلة الامتحان اليوم لمديرى الإدارات التعليمية، وموجهى أوائل المواد تحت إشراف مدير عام ‏التعليم العام.

وشدد "وكيل الوزراة" على سرية الامتحانات أثناء طباعتها مؤكدا مسؤلية مديرى الإدارات الكاملة عليها على أن يتم التصحيح على مستوى المدرسة.

وطالب "وكيل الوزارة" الحضور بتهيئة الأجواء وتوفير مناخ ملائم لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر ورفع درجة الاستعداد وإزالة المعوقات التى قد تعوق العملية الامتحانية، مشيرا إلى أنه لن يقبل بأية تجاوزات أثناء الامتحان، مؤكدا على دعم المديرية وجميع إداراتها لخروج الامتحانات بالمظهر المشرف لتعليم دمياط، متمنيا كل التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلاب.