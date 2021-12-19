وكيل تعليم دمياط يستقبل مسئولي مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية USAID

دمياط معتز الشربينى

استقبل اليوم الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أحمد عمر مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر بدمياط الممول من الوكالة الأمريكية USAID ومحمد أبو حسين من مكتب المشروع، بحضور محمد الحداد مدير عام التعليم الفنى وهشام أبو طالب رئيس وحدة تسيير الأعمال والانتقال لسوق العمل بتعليم دمياط.

جاء ذلك لعرض خطة الأنشطة التى نفذتها الوحدات مع وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل، وبحث ريادة الأعمال والتوجيه والإرشاد والتوظيف ومعلومات سوق العمل بالإضافة إلى بحث خطة الفاعليات التى تم تنفيذها فى مدرسة شطا الفنية المتقدمة وراس البر الفندقية العسكرية ودمياط الجديدة الصناعية المشتركة.

وكذلك بحث توفير قروض ميسرة من خلال المحافظة برعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سيتم مناقشتها أثناء اجتماع شباب الخريجين من التعليم الفنى لمساعدتهم لعمل مشروعات صناعية صغيرة بمتابعة التعليم الفنى من الناحية الفنية.