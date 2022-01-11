محافظ الشرقية يتابع موقف ملف تقنين أراضى أملاك الدولة

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين، والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.



أكد محافظ الشرقية، على مدير إدارة الأملاك سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.



ومن جانبه، أوضح مدير إدارة الأملاك تحرير (8590) عقدا بمراكز المحافظة حتى اليوم، مضيفا أنه جرى عقد لجان مُشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي، وكذلك متابعة موقف إذونات الرسوم (رسم الفحص - رسم المعاينة) ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها، حيث بلغ إجمالي عدد العقود المنتظر تحريرها 2578 عقدا، وعدد الطلبات المقدمة للتقنين 17294 طلبا ما بين طلبات غير صالحة للتقنين بلغت 2914 طلبا وطلبات صالحة للتقنين بلغت 14380 طلبا.



وشدد محافظ الشرقية على ضرورة الإسراع فى استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقاُ للقانون (241) لسنة 2020م، لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.