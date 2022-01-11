اليوم السابع
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تشييع جثامين ضحايا حادث غرق سيارة بمعدية المنوفية فى قرية الغنامية.. لايف

الثلاثاء، 11 يناير 2022 02:26 م
تشييع جثامين ضحايا حادث غرق سيارة بمعدية المنوفية فى قرية الغنامية.. لايف
المنوفية - محمد فتحى

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قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من قرية الغنامية محافظة المنوفية بعنوان "تشيّع جثامين ضحايا حادث غرق سيارة بمعدية المنوفية في قرية الغنامية بالمنوفية"، حيث أدى عدد كبير من الأهالى صلاة الجنازة على الضحايا داخل المسجد وسط حالة من الحزن، والبكاء والعويل من قبل النساء.

هذا وقد شهدت مراسم تشيع الجثامين حزنا شديدا من قبل الأهالى بالقرية، والتي اتشحت بالسواد وارتفعت أصوات النساء من الأهالى وأقارب الضحايا بالبكاء والعويل حزنا على الضحايا.

يذكر أن اليوم السابع قدم قبل قليل بثا مباشرا تناول تجمع الأهالى في انتظار جثامين الضحايا لدفن جثمان زياد أحمد حسنى ومحمد صبرى سليمان، حيث انهار أهالي الضحايا فور خروج الجثامين من المياه بواسطة رجال الإنقاذ النهري الذين يبحثون عن باقى الأشخاص المفقودين من جراء هذا الحادث الأليم، حيث تمكنوا من إخراج 5 جثامين وتبقى 3 جثامين بالمياه.

وشهدت القرية حالة من الحزن الشديد بين الأهالي، فيما تجمع عدد من السيدات، في انتظار خروج أبنائهم وسط الدعوات بنجاة المفقودين، في وقت تأكد العثور على جثمانين انتشلهما فريق الإنقاذ النهري بمحافظة الجيزة.

على جانب آخر انخرط أهالى الضحايا في البكاء والعويل داخل المقابر حزنا على فراق أبنائهم، بينما بدأ الرجال في الدعاء بالرحمة للفقيدين، داعين الله عز وجل أن يربط على قلب ذويهم ويلهمهم الصبر والسلوان.


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