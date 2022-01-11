انهيار أهالى ضحايا حادث المعدية أثناء انتشال جثامين ذويهم من النيل.. لايف

المنوفية - محمد فتحي

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الثلاثاء، رصد خلالها لحظة انهيار أهالى ضحايا حادث المعدية أثناء انتشال جثامين ذويهم من نهر النيل.



تجمع العشرات من أهالي مركز أشمون بمحافظة المنوفية، على ضفاف نهر النيل فرع "رشيد"، بينهم أولياء أمور عدد من المفقودين في حادث سقوط سيارة نقل في المياه، وعلى متنها عمال من عزبة التفتيش التابعة لقرية طليا.



وانهار أهالي الضحايا فور خروج الجثامين من المياه بواسطة رجال الإنقاذ النهري الذين يبحثون عن الأشخاص المفقودين من جراء هذا الحادث الأليم، حيث تمكنوا من إخراج 5 جثامين وتبقى 3 جثامين بالمياه.



وشهدت القرية حالة من الحزن الشديد بين الأهالي، فيما تجمع عدد من السيدات، في انتظار خروج أبنائهم وسط الدعوات بنجاة المفقودين، في وقت تأكد العثور على جثمانين انتشلهما فريق الإنقاذ النهري بمحافظة الجيزة.





يذكر أنه وقع حادث أليم، بالقرب من منطقة منشأة القناطر، بغرق سيارة ربع نقل داخل مياه النيل، حينما كانت تعبر معدية من قرية «القطا» إلى البر الثاني بعزبة الرمل مركز أشمون في محافظة المنوفية، وسط حالة من الذعر والحزن، التي خيمت على الأهالي.



الأهالى اثناء عمليا البحث



الأهالى



البحث عن الضحايا



اهالى الضحايا فى انتظار ظهور جثامين ذويهم



اهالى الضحايا



جانب من انتظار الاهالى