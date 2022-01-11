اللواء أيمن سعودى رئيسًا لحى الضواحى فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن حى الضواحى بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتعيين اللواء أيمن محمود سعودى، رئيسًا لحى الضواحى.

وعمل اللواء أيمن سعودى بقوات الدفاع الجوى، وهو حاصل على ماجستير فى العلوم العسكرية والتخطيط الاستراتيجى، كما حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية.

وبدأ عمله في منصبه الجديد بعقد اجتماعًا مع مديري إدارات الحي، مؤكدا على أهمية العمل الميداني والعمل بروح الفريق الواحد، وتحقيق الانضباط لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.