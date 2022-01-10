هل من الآمن تناول البيض خلال فترة الدورة الشهرية؟.. اعرف الإجابة

كتبت مروة هريدى

يأتي البيض بأشكال مختلفة من مسلوق أو مقلى وغيرها، وهو بالفعل طعام ممتع ومفضل لمعظمنا، حيث من السهل جدًا تحضيره مما يجعله خيارًا مثاليًا لوجبة الإفطار أو وجبة سريعة، والبيض معروف بمحتواه العالى من البروتين بجانب العديد من الفوائد الصحية الأخرى التي لا تعد ولا تحصى، ولكن هل يمكن تناول البيض خلال فترة الدورة الشهرية بالنسبة للنساء؟ فإذا كنتِ من محبي البيض وتشعرين بالقلق إزاء تناوله خلال هذه الفترة، هو ما يوضحه تقرير موقع "Onlymyhealth".

تناول البيض خلال فترة الدورة الشهرية

تعتبر الدورة الشهرية مرحلة حساسة لأي امرأة حيث يمر الجسم بعدد من التغيرات بسبب التقلبات الهرمونية، وتعاني معظم النساء من تقلصات، وآلام في الظهر، وتقلبات مزاجية، وهبات ساخنة، وغثيان، وحالات أخرى مماثلة أثناء الدورة الشهرية، في مثل هذه الحالة، يُنصح بإيلاء اهتمام وثيق لنظامك الغذائي، حيث يمكن أن تؤدي بعض الأطعمة إلى تفاقم تلك التقلصات، مما يجعل من الصعب عليك التعامل معها.

ولحسن الحظ لا يندرج البيض ضمن قائمة الأطعمة التي تؤدى إلى تفاقم تلك التقلصات، فلا يمكن استهلاك البيض خلال فترة الدورة الشهرية فحسب، بل أن البيض أيضًا مخزن للفيتامينات مثل B6 وD وE، والتي تعمل جميعها معًا لمحاربة أعراض الدورة الشهرية، بجانب أن البيض مصدر غني بالبروتين وسيمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء لفترة طويلة.

فوائد البيض

البيض مصدر جيد للفوسفور والكالسيوم اللذين يساعدان في الحفاظ على قوة عظامك، كما أنه يحتوى على الزنك اللازم لتقوية المناعة، كما تحتوي البيضة الواحدة على حوالي 125.5 ملليجرام من الكولين وهو أمر ضروري للغاية لصحة دماغك وقلبك.

يمكن للبيض أيضًا تحسين مستويات الكوليسترول الجيد، فهو لا يزيد مستويات الكوليسترول السيئ كما هو شائع عنه، إذا تم استهلاك البيض بكميات معتدلة، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

قد يساعد البيض أيضًا في تخفيف مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، حيث أظهرت دراسة أن النساء اللائي تناولن 6 بيضات على الأقل كل أسبوع قللن بنسبة 44٪ من خطر الإصابة بسرطان الثدي مقارنة بالنساء اللائي تناولن عددًا أقل من البيض.