اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يناير 2022 03:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو تنتقد "مزاعم" أمريكا بشأن احتمال استخدام روسيا للقوة ضد أوكرانيا

الإثنين، 10 يناير 2022 02:00 ص
موسكو تنتقد "مزاعم" أمريكا بشأن احتمال استخدام روسيا للقوة ضد أوكرانيا وزير الخارجية الروسي لافروف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الذي توجه إلى جنيف للمشاركة في المحادثات الروسية الأمريكية بشأن الضمانات الأمنية، إن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن موسكو قد تستخدم القوة العسكرية ضد أوكرانيا تعتبر "استفزازا".

وفي مقابلة مع وكالة تاس الروسية، معلقا على تصريح بلينكن بأن روسيا قد تُدبر حادثة لاستغلالها كمبرر لاحقًا لاستخدام القوة العسكرية ضد أوكرانيا، قال ريابكوف إن "البيان بحد ذاته استفزاز كبير".

وأشار ريابكوف إلى أن موسكو مستعدة "لمواصلة التعاون مع جميع المشاركين في جميع المنصات التي تم إنشاؤها من أجل ذلك. ولكن ليس من الجاد مطالبتنا بأن نعترف بأننا طرف في النزاع".

 


الخارجية الروسية

أوكرانيا

أمريكا

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة