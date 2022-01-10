طالبة من ذوى الهمم بالوادي الجديد تحقق ثالث الجمهورية في مسابقة أفضل تصميم

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

كرم الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، الطالبة روان أحمد سليم بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة لحصولها على، المركز الثالث على مستوى الجمهورية بالمسابقة الفنية السياحة فى مصر بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام التربية الفنية .

وتضمن التكريم أيضا المشرف على العمل هدى محمد على خير للجهد المبذول فى تقديم الدعم للطالبة ورعاية موهبتها .

وفى سياق آخر كرم الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، بثينة علم الدين ورضا حسين من مدرسة الزهور للتعليم الأساسى بالخارجة للحصول على المركز الأول بمسابقة أفضل تصميم نتيجة للعام الجديد 2022م ، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد .