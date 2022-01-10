حصاد الوزارات.. الصحة تكشف عن إجراءات الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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