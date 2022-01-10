اليوم السابع
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الزراعة والفاو ينفذان برنامجا تدريبيا عن الإرشاد والتحول الرقمي لمرشدي الزراعة

الإثنين، 10 يناير 2022 01:52 م
الزراعة والفاو ينفذان برنامجا تدريبيا عن الإرشاد والتحول الرقمي لمرشدي الزراعة وزارة الزراعة - ارشيفية
كتبت أسماء نصار

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أكد علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، أن القطاع بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ينفذان البرنامج التدريبي الأول للمرشدين الزراعيين العاملين بالمراكز الإرشادية في 10 محافظات (المنوفية – البحيرة – الأقصر – الدقهلية – بني سويف – الوادي الجديد – الغربية – كفر الشيخ – مطروح – سوهاج) بمركز الدعم الأعلامي بمحافظة الإسماعيلية لمدة 5 أيام.
 
يأتى ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار خطة الوزارة لتطوير المراكز الإرشادية ورفع مهارات وبناء القدرات العاملين في مجال التحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإرشاد الزراعى.
 
‏وقال الدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للارشاد، إن البرنامج التدريبي يتضمن تحسين مهارات المرشدين الرقمية بما يساعدهم في استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسبة وغيرها من الوسائط لتسهيل وصول الخدمات الإرشادية للفئات المستهدفة ويحاضر في البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين يتناولون أهمية تدريب المرشدين الزراعيين ورفع مهاراتهم بما يتناسب مع التطور الرقمي في مجال الأرشاد الزراعي.
 

وزارة الزراعة

الزراعة

الفاو

المرشدين الزراعيين

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