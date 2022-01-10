وزير التعليم العالى يهنئ عمرو عدلى لاختياره رئيس تحرير مجلة علمية دولية

كتب ــ محمد صبحى

تقدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجميع مُنتسبي المُجتمع الأكاديمي، بالتهنئة للدكتور عمرو أمين عدلي، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمي لشئون الجامعات السابق، وأستاذ بقسم القوى الكهربية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، لاختياره رئيسًا لتحرير إحدى المجلات العلمية الدولية المرموقة IEEE Transactions on Magnetics (وهي مجلة مُختصة بالتطبيقات المغناطيسية التابعة للمعهد الأمريكي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات)، مؤكدًا أن استمرار علماء مصر في تولي المناصب القيادية بمختلف الجهات العلمية والبحثية العريقة سيعود بالنفع والفائدة على المجتمع المصري، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح.

جدير بالذكر، أن الدكتور عمرو عدلي حصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في هندسة القوى الكهربية من جامعة القاهرة في أعوام 1984 و1987، ثم حصل على درجة دكتوراه الفلسفة في الهندسة الكهربية من جامعة ميريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1992، وتولى منصب نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث خلال الفترة من 2016 وحتى 2018، كما حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وجوائز الدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية، وجائزة مؤسسة شومان، بالإضافة إلى جائزة الخريج المُتميز من قسم الهندسة الكهربائية جامعة ميرلاند الأمريكية، خلال عام 2016؛ لسجله المُتميز في النشر الدولي والجوائز العلمية وإدارة منظومات وطنية لتمويل البحوث، وربط البحث العلمي بالمُتطلبات الصناعية والتكنولوجية.