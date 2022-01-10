مدير تعليم الجيزة يوجه بتعقيم الفصول يوميا قبل الامتحانات

كتب سيد الخلفاوى

تَفَقَدَ أشرف سلُّومة مُدير مُديريَّة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، مَدارسَ الشهيد عامر عبد المقصود والمدينة الجامعيه والشهيد هشام بركات والاورمان الرسمية لغات التابعين لإدارة الدقى التعليمية، لمتابعة الامتحانات، بحضور عاطف إبراهيم مُديرُ عام إدارة الدقى التعليمية، وعزة هريدى وكيل الإدارة.

وأدَّى طُلابُ الصَفَّين الخامِس والسادِس الابتدائى، اليوم، مادتي الرياضيات والتربية الدينية للترمِ الأوَّل، واطمئَن سِيادتُهُ على أبنائِهِ الطلَّاب، مؤكدًا على تَوافرِ أجواء الراحةِ والهدوء بلجانِ الإمتحانات، والتزامَ كافَةِ المُشاركينَ في العملية الإمتحانية بالدِّقَةِ في العمل والجَد والإجتهاد.

كما تَفَقَدَ أعمالَ الكنترولات بالمدارس وشدد على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعى، وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية لمتابعة سير عملية الامتحان والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل اي مشاكل قد تواجه اللجان او الطلاب .

والجدير بالذكر أن طلاب الصفين الخامس والسادس يؤدون غدا الثلاثاء 11 يناير 2022 امتحاني مادتي اللغة الأجنبية والعلوم.

و شدَّدَ سلومة على مُديري عُموم الإدارات بالمرُورِ اليوميّ لمُتابعةِ أعمال الإمتحانات، والتنبيهِ على مُديري المدارس بالتعقيمِ اليوميِّ للجان، وعَدَم دخولِ المحمول لأيِّ طالبٍ، مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.