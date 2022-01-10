اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على صحراوى بنى سويف

الإثنين، 10 يناير 2022 11:45 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على صحراوى بنى سويف اسعاف أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 5 أشخاص في حادث سير، وقع فجر اليوم الاثنين، إثر إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، بعد كمين مركز سمسطا نطاق محافظة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، بعد كمين مركز سمسطا نطاق المحافظة، نتج عنه إصابة 5 أشخاص.

وكان لقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه غرقا في ترعة الإبراهيمية، بمركز ببا جنوب بني سويف، اليوم الأحد. تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بعثور الأهالي على جثة "محمود.ح.م" 35 عاما، بدون عمل، في ترعة الإبراهيمية بفابريقة ببا. جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق.


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