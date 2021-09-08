اجتماع 20 دولة برئاسة امريكا لمناقشة التعامل مع حكومة طالبان المؤقتة

كتبت: نهال أبو السعود

تعقد الولايات المتحدة اجتماعا لمجموعة من الدول الغربية لوضع إطار للتعاون مع حكومة طالبان الجديدة وسط مخاوف من أن يؤدي عزل الجماعة إلى نتائج عكسية، وفقا لصحيفة الجارديان.

ويواجه الاجتماع يوم الأربعاء، برئاسة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين ، ووزير الخارجية الألماني ، هيكو ماس ، حكومة انتقالية يهيمن عليها أعضاء طالبان والتي تجاهلت الدعوات لتشكيل إدارة شاملة.

سيناقش الاجتماع الافتراضي الذي يضم ما يصل إلى 20 دولة مجموعة من الشروط للتعاون مع طالبان، بما في ذلك حرية الحركة للمواطنين الأفغان والأجانب الذين يرغبون في المغادرة، وحماية حقوق المرأة والالتزام بحماية عمال الإغاثة ومن المرجح أن يناقش الاجتماع شروط تقديم المساعدات الإنسانية، بعد أن حذرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع من أن الاقتصاد الأفغاني على وشك الانهيار.

وقال بلينكين إنه لا يوجد ما يشير إلى تراجع طالبان عن التزامها بالسماح للأجانب الحاملين لوثائق السفر بالمغادرة.

أصر رئيس الوزراء البريطاني ، بوريس جونسون ، في بيانه في مجلس العموم على وجود حركة طالبان المعتدلة التي كانت عازمة على حماية سكانها من الإرهاب، قائلا: "نحن بحاجة إلى التأكد من أن عناصر طالبان الذين يختلفون ، كما أعتقد ، عن طالبان في 1996-1999 ، يتم تشجيعهم وأن نمارس أقصى قدر من الضغط عليهم حتى لا نسمح للعناصر الأكثر رجعية بأن لها اليد العليا ".

كما تدرس قوى أوروبا الغربية إقامة وجود دبلوماسي مؤقت منسق في كابول، تحت رعاية الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة.