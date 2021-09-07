لا تستخف بها.. 5 أطعمة تصنع العجائب فى رحلة فقدان الوزن

كتبت مروة هريدى

يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في رحلة فقدان الوزن، لذلك من المهم أن ندرك جيدًا الأطعمة التي نحتاج إلى تناولها وتلك التي نحتاج إلى تقليلها، وهناك أطعمة قد نهملها أو لا نعتبرها مهمة لإضافتها فى الدايت، وهناك مجموعة من الأطعمة قد المهملة ولا تدرك أهميتها فى رحلة فقدان الوزن، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "Healthline".

اللوز

المكسرات مثل اللوز هي دهون صحية يجب عليك بالتأكيد إضافتها إلى نظامك الغذائي، خاصة إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.

في حين أن اللوز غني بالسعرات الحرارية، قد تضطر إلى مراقبة الكمية التي تتناولها منه، ومع ذلك، فهو مصدر غني بالعناصر الغذائية بما في ذلك البروتينات والألياف مما يساعدك على البقاء ممتلئًا لفترات أطول من الوقت.



تفاح

التفاح

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، فإننا غالبًا ما نعطي أهمية كبيرة لأطعمة معينة وقد ننسى الأطعمة المفيدة حقًا، مثل التفاح، حيث يمكن لتناول تفاحة يوميًا أن تحافظ على أهدافك فق فقدان الوزن.

التفاح منخفض السعرات الحرارية، كما أنه غني بالعناصر الغذائية الحيوية التي تساعد في عملية إنقاص الوزن، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي وتمنحك شعورًا بالشبع لساعات أطول، مما يقلل من السعرات الحرارية الزائدة لديك.

البطاطا الحلوة

بالنسبة لفقدان الوزن، تعد البطاطا الحلوة من أكثر العناصر الغذائية التي لا يتم تقديرها جيدًا، لكن ما لا يعرفه الناس هو أنها مفيدة للغاية لصحتك العامة وتعمل على إنقاص الوزن.

البطاطا الحلوة غنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية وتمنحك الترطيب اللازم، إلى جانب مساعدتك على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، حيث أنها غنية بفيتامينات أ وسى.



عيش الغراب

الفطر

الفطر أو عيش الغراب بديل رائع للحوم، فهو غني بمضادات الأكسدة ويزود جسمك بالبروتين والألياف، وهذا بدوره يثبت أيضًا أنه مفيد في رحلة إنقاص الوزن، وأشارت الدراسات أيضًا إلى أن تناول الفطر يمكن أن يعزز الشبع، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك الأطعمة عالية السعرات الحرارية.



شوفان بالفواكه

الشوفان

في حين أن الشوفان ليس أول ما يتبادر إلى الذهن عندما تفكر في وجبة إفطار لذيذة، فمن المؤكد أنه مفيد لصحتك العامة، فهو غنى بالألياف، ويساعدك على التحكم في رغبتك بتناول الطعام لفترة طويلة، خاصة تلك التى تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية.