وذكر تقرير لشبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن شركات آبل وأمازون وفيسبوك وتسلا وبايدو تتجنب شركات الرقائق القائمة وتجلب جوانب معينة من تطوير الرقائق داخليًا.. ووفقا للشبكة الأمريكية يندفع عمالقة التكنولوجيا لتطوير رقائقهم الخاصة. 

ونقلت الشبكة عن مسؤول تقني قوله " إن على نحو متزايد ، تريد هذه الشركات رقائق مصنوعة خصيصًا لتلائم المتطلبات المحددة لتطبيقاتها بدلاً من استخدام نفس الرقائق العامة مثل منافسيها.. مما يمنحهم مزيدًا من التحكم في تكامل البرامج والأجهزة بينما يميزهم عن منافسيهم". 